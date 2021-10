Adesso che tutto è bellezza, rivorremmo un po' di rasserenante bruttezza

Condannati alla bellezza, riusciremo a salvarci? Fëdor Dostoevskij, il più citato a sproposito, già ne L’idiota intuì quanto la bellezza fosse terribile e paurosa, in bilico tra bene e male, indicibile ed enigmatica, e ne I fratelli Karamazov come in essa covasse, semmai, qualcosa di demoniaco. Nell’idea di bellezza oggi dominante cova il food, cova il pil, cova il mood. Ma ultimamente covano soprattutto una fionda, un onagro, una balestra a girella, cose così. E si sente garrire la bandiera di uno start. “L’Italia riparta dalla bellezza!”. Questo paese che si inceppa, riparta da se stesso – e scusate se viene in mente “Perfect day”, la gag in cui Stanlio e Ollio, a bordo di un’automobile, si congedavano garruli per darsi a una scampagnata. “Arrivedorci, arrivedorci”, ripetevano, ma non se ne andavano mai perché la maledetta non si decideva a mettersi in moto.

