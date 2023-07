Il dilemma di Salvemini: farsi bloccare dal sistema o lottare con intransigenza?

"Ha una faccia sola”, osservò Gobetti in un ritratto di Salvemini. “Vede tutte le cose linearmente”. Giudizio ammirato ma ambiguo; e che i molti detrattori, fino a oggi, hanno volto decisamente al negativo. Anche per questo è prezioso lo studio su “La filosofia di un non filosofo. Le idee e gli ideali di Gaetano Salvemini”, scritto da Sergio Bucchi e pubblicato da Bollati Boringhieri per i 150 anni dalla nascita dello storico e politico pugliese. Quella di Bucchi non è un’agiografia; ma proprio indicando gli errori del protagonista, e la sua onestà nel riconoscerli, trasmette la giusta stima per un uomo che, a differenza del tipico chierico italiano, ha praticato la ricerca e la militanza senza trasformare l’una nell’alibi dell’altra. Salvemini ha una faccia sola in un paese in cui tutti sembrano averne due: i dialettici idealisti come i dialettici marxisti, e i gesuiti democristiani come i liberali che per restare a galla accettano compromessi illiberali. Non a caso la vita del “non filosofo” scorre parallela a quella del filosofo idealista Benedetto Croce. Entrambi esordiscono con un saggio sullo stesso argomento: Croce scrive “La storia ridotta sotto il concetto generale dell’arte”, e Salvemini “La storia considerata come scienza”.

