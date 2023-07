Intervista a Ferdinando Scianna, il Papa della fotografia

Hai compiuto ottant’anni, sei Papa fotografia, Ferdinando Scianna, lo scrittore, il giornalista dell’Europeo, il fratello-figlio di Leonardo Sciascia, l’allievo dello storico dell’arte Cesare Brandi. Auguri! Sorridi? “Sempre. Il sorriso è l’idea della felicità”. E la felicità? “Me la immagino come tre pezzi di legno tenuti in mano da una bambina poverissima in un ricovero del Vietnam. Bastano quelli per giocare e la felicità ricomincia, anche nel luogo più miserabile del mondo”. Si possono raccogliere i sorrisi? “Sono le fotografie delle persone che si amano. A cominciare da quelle dei nostri figli. In questi anni ho raccolto le foto di mia moglie Paola e lo ho incollate in un album, con le mie mani. E’ stato il mio piccolo regalo per lei”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE