L'estate dei libri mai letti

Eccoci qui, con tutti i nostri carissimi libri mai letti. Abbiamo passato gli ultimi diciotto inverni a dire: ma tanto lo leggo l’estate prossima, e purtroppo l’estate è arrivata. Era perfetto a dicembre invocare l’estate: in vacanza come prima cosa rileggerò (certo, come no) Delitto e castigo, ma l’estate prossima, che fino a pochi giorni fa era un miraggio, un imbroglio, una finzione, si è materializzata nella sua ineluttabilità e chiede, cattivissima: stai leggendo? Tu che credevi di scansarla ora devi mantenere la promessa, infatti hai l’aria preoccupata, perché come prima cosa volevi dormire, ubriacarti, dormire ancora, svenire su una spiaggia, incontrare gli stambecchi, incontrare il tuo amante, scappare, nuotare, mangiare, non certo leggere Dostoevskij fingendo di averlo già letto. Ti piaceva molto struggerti per l’estate come momento di lettura. Ora l’estate ti guarda e dice: avevi giurato che avresti riletto anche Proust. Era perfetto anche a marzo, alle cene, dire: questi nuovi romanzi di cui tutti mi parlate e che non posso fare a meno di leggere, io me li porto in Grecia perché ho bisogno di spazio mentale e non sono come voi, che leggete di fretta e senza concentrarvi. Gli altri annuivano, anzi si scusavano per avere già letto, si sentivano in colpa per tanta superficialità. Ma come, l’hai già letto? Io no, io lo faccio depositare fino a luglio, fino ad agosto. E io immaginavo questo povero libro, anche molto bello ma era troppo superficiale dirlo, che svolazzava nell’aria per mesi, anche sotto la pioggia, senza che nessuno potesse toccarlo né guardarlo, perché i lettori seri aspettano l’estate, aspettano la Grecia e lo spazio mentale. La Grecia però esiste ed è vicina, lo spazio mentale invece vorrei sapere dov’è, che cos’è cambiato da marzo. I libri, nel frattempo, sono precipitati a terra.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE