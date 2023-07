La nuova censura. Una editor contro la cancel culture che fa il gioco di Putin

“Di roghi di libri ne abbiamo già avuti abbastanza e non finisce mai bene”, dice Arabella Pike, dopo che la scrittrice americana Elizabeth Gilbert ha ritirato il suo libro (The Snow Forest ambientato in Russia) per le proteste dei lettori ucraini

"Il nuovo romanzo della scrittrice americana Elizabeth Gilbert ‘The Snow Forest’ doveva essere pubblicato da Penguin Random House nel febbraio del prossimo anno”, scrive sul Times Arabella Pike, direttrice di una casa editrice del gruppo Harper Collins. Ma Gilbert, la popolarissima autrice di bestseller come “Mangia, prega, ama”, ha appena cancellato l’uscita del suo nuovo romanzo dopo esser stata criticata per averlo ambientato in Russia. “Non è il momento di fare uscire il libro”, ha detto Gilbert in un patetico video su Instagram. La decisione della scrittrice, il cui romanzo più celebre è diventato anche un film con Julia Roberts e Javier Bardem, si è così giustificata: “Ho ricevuto una montagna di reazioni da parte di lettori ucraini che hanno espresso rabbia, dolore, delusione per il fatto di aver deciso di pubblicare in questo momento un libro ambientato in Russia”.