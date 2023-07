Perché il braccio di ferro tra Putin e Prigozhin sembra un film di gangster

Come finirà Evgeni Prigozhin? – si chiede Jean-François Colosimo, storico francese e specialista del mondo ortodosso, sulle colonne del Figaro. Come l’impostore Grigorij Otrepev, avatar del delfino Dmitrij, assassinato il 17 maggio 1606 dai boiardi per aver armato un gruppo di mercenari? Come l’usurpatore Emelian Pugacev, travestito da Pietro III, decapitato il 10 gennaio 1775 per aver marciato su Mosca alla guida di una truppa di ribelli? Il suo destino, sicuramente, non sarà pari a quello del pretendente al trono Boris Godunov, il ciambellano di Ivan il Terribile, incoronato il 1° settembre 1598 per ovviare all’assenza di un successore. O del putschista Lenin tornato dall’estero per approfittare del disastro militare sul fronte est e impadronirsi il 26 ottobre 1917 del Palazzo d’Inverno.

In venticinque anni di dominio assoluto, Vladimir Putin ci ha fatto dimenticare l’instabilità cronica della Russia, la fragilità delle sue istituzioni, ma anche delle sue incarnazioni politiche. Putin ha cancellato centinaia di falsi zar, zarevic, profeti, messia e altri salvatori provvidenziali che hanno tormentato i cinque secoli della sua espansione imperiale. Così come le migliaia di apparatcik che hanno frequentato il Politburo e il Gosplan (…).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE