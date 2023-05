Un Händel sublime a Parigi. Regia capolavoro di Carsen, con molta ironia sui Windsor

Il maggior regista d’opera al mondo mette in scena “Ariodante”, che per l'occasione diventa un William ancora con i capelli. In attesa dell'incoronazione, tre ore abbondanti di gran spettacolo con lieto fine

Altro che gala per l’incoronazione o “royal command performance” come ai bei tempi di Vittoria Imperatrice e Regina, e per la verità anche dopo. All’opera l’imminente intronizzazione di Carlo III scatena semmai l’ironia. Vero che si tratta dell’Opéra di Parigi, ma il responsabile, in quanto canadese, è pur sempre un suddito dell’incoronando. Si tratta di Robert Carsen, il maggior regista d’opera del mondo, che a Garnier mette in scena Ariodante di Händel, anno di molta grazia musicale 1735. La fonte del libretto, in effetti, è l’Ariosto, un episodio minore dell’Orlando furioso. Ma ambientato in Scozia, alla corte di un re innominato la cui figlia Ginevra, che ama riamata il prode Ariodante, rimane vittima delle trame del suo innamorato respinto, il malvagio Polinesso “duca d’Albania” che è poi l’italianizzazione di Albany (un duca albanese intrigante a Edimburgo sarebbe stato tanto anche per uno che mandava i paladini a spasso sulla luna). Lieto fine dopo tre ore abbondanti di arie col daccapo, una più sublime dell’altra.