Di Castellitto in Castellitto. È la volta di Maria, romanziera

Annie Ernaux, che l’anno scorso ha vinto il Nobel per la letteratura, a ventidue anni si era ripromessa: se a venticinque anni non sarò riuscita a scrivere un romanzo, mi suiciderò. Maria Castellitto, nata nel 1997, si siede per parlare del suo libro in un pessimo bar da turisti a due passi da Piazza di Spagna, vicino a dove è morto il poeta romantico John Keats quando aveva venticinque anni. La protagonista del libro di Castellitto, Menodramma, appena uscito per Marsilio, scuderia Chiara Valerio, flirta con l’autodistruzione e con il senso di colpa. Duna vuole scrivere un romanzo, ma non ci riesce, e pensa a una fine precoce. “Capisco che non si può pensare al suicidio quando nella vita si ha la possibilità di bere champagne. Che ingrata che sono”, dice Duna, che vive a Londra e lavora in una casa di produzione dove è stata messa dal padre regista famoso. Sulla copertina c’è un ponte, e dai ponti nei romanzi di solito ci si butta giù. Il romanzo ruota intorno al suicidio, ma a differenza di Werther o Jacopo Ortis, c’è un’espansione della soggettività del singolo. Duna gira per Londra, nel suo mondo ci sono cantanti di successo e amici rinchiusi in una clinica psichiatrica, colleghi innamorati di lei e fantasmi dell’adolescenza romana, e tanti sconosciuti che camminano sulle stesse strade ogni giorno, pronti ai gesti più estremi. Duna rimbalza tra gli umori altrui come la pallina di un flipper, confusa, privilegiata e iper-cosciente di tutto.

