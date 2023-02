I documentari conquistano i palinsesti, sono troppi e pure un po' truccati

Avete la candela profumata per guardare i documentari? (Chi pensa a Gwyneth Paltrow può smettere subito di leggere). Sono candele messe in commercio da A24, la casa di produzione a cui dobbiamo il classico “Macbeth” di Joel Coen e lo scombiccherato “Everything, Everywhere All at Once” (due registi di nome Daniel e una valanga di nomination agli Oscar). Le prime candele profumate erano d’accompagno ai generi classici, la fragranza “documentario” ora promette “aroma di archivi universitari, ritagli di vecchi giornali, found footage” (ovverosia vecchie pellicole, vergini o scartate in montaggio).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE