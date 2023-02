Cari psicoanalisti, se le storie si chiamano fiction un motivo ci sarà

Nuova ondata psicoanalitica nelle serie e nei film. Luminari preoccupati per come la terapia viene presentata

“Ricorda, ricorda”, ordina la dottoressa Ingrid Bergman a Gregory Peck, che proprio suo paziente non è. Sarebbe il nuovo direttore della clinica (il vecchio Dr Murchinson ha dovuto abbandonare per esaurimento nervoso). Ma quando un uomo adulto non tollera le forchette capovolte, con i rebbi che tracciano righe sulla tovaglia, tanto a posto non deve essere. Non lo è. Ma la dottoressa Bergman si è già innamorata, e intende sperimentare su di lui la nuovissima “cura viennese” delle libere associazioni.