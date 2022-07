La tessera numero 54 sono io

Bologna per me era come se fosse piena di fisarmonica, un posto incantevole, mancava solo una cosa: una biblioteca. Poi hanno aperto la Salaborsa, che sembra un po’ di essere in Piazza Maggiore

Mi sono trasferito a Bologna, da Parma, sul finire del 1999. Era appena morto mio babbo, ero appena uscito dall’ospedale dove ero stato quasi tre mesi per un’ustione grave, erano appena usciti i miei primi due romanzi, avevo appena venduto il terzo a un grande editore, mi ero appena innamorato di una ragazza che sarebbe poi diventata mia moglie, praticamente, anche se non ci siamo mai sposati, ufficialmente. Insomma, è stato un anno interessante, il 1999, un anno in cui sono successe delle cose che hanno un po’ cambiato il mio modo di stare al mondo, quell’anno, e avere intorno Bologna, in quei mesi dell’anno, e Francesca, era una cosa così strana che, mi ricordo, lavoravo, scrivevo, presentavo i libri, traducevo, facevo le mie cose come sempre ma mi sembrava come di essere in ferie.