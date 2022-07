L'eterna emozione. Il rifugio delle storie passate per non vivere i traumi dell'oggi

Gli effetti di esperienze traumatiche come la Shoah, l'omosessualità repressa e gli abusi si tramandano per generazioni. Lo studio di una psicoanalista in Israele sui nipoti dei sopravvissuti

Wilfred Bion, uno dei più grandi psicoanalisti del secolo scorso, partecipò alla Prima guerra mondiale da giovanissimo sottotenente e fu decorato al valore militare. Aveva solo diciannove anni, era nato in India nel 1897, e comandava una squadra di carristi. Sul fronte francese fece l’esperienza del topo in trappola, sperimentò il caos e l’assurdità di ordini che esponevano i soldati a morte certa, vide i corpi di altri ragazzi ridotti in poltiglia. Riuscì a sfangarla ma sognò la guerra e fu aggredito da terrori senza nome per il resto della vita. Nella sua autobiografia scrisse: “Sono morto l’8 agosto 1918”. Certo, voleva dire che una parte di lui era morta, che il ragazzo di prima – quello che aveva lasciato l’India per andare al college in Gran Bretagna – non c’era più e che la sua mente era letteralmente andata in frantumi. Navigando dentro quella deflagrazione, nell’agglomerato di schegge che aveva prodotto, avrebbe dato un apporto formidabile allo studio delle conseguenze dei traumi catastrofici.