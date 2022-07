Nati tra i rotocalchi: i figli (fluidi) delle stelle sono fonte di ricchezza

Nascere famosi è appartenere a un’altra stirpe. E come dicono spesso gli interessati, non è facile. In questi giorni si seguono le vicende del figlio androgino di Elon Musk, il ribelle intenzionato a cambiare genere, nome e cognome per tagliare i ponti col padre. Si scopre il lato “mamma complice” di Jennifer Lopez: la cantante mostra al mondo la figlia senza fissa identità sessuale, suo gioiello arcobaleno.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE