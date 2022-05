L'eco ansia. L'abuso di sensibilizzazione ecologista produce angoscia nei giovanissimi

I teenager che disertavano scuola erano quasi poesia. Ecco, a pandemia conclusa, il fervore lascia spazio all’angoscia. Nel mese di aprile il Guardian raccoglie pareri di analisti e storie di pazienti affetti da eco-ansia. Anouchka Grose, autrice di una guida al disturbo, spiega come alcuni di loro restino svegli al pensiero di barriere coralline e incendi boschivi. Ma non c’è da stupirsi. L’eco-ansia, tra le altre cose, è logica conseguenza di un nuovo sistema educativo. E’ l’abuso della sensibilizzazione; l’overdose di immagini scorporate dalla freddezza della ricerca. Lia, pupetta di seconda elementare, studia l’italiano e la matematica. Impara dove vanno gli accenti. Ma, ogni tot pagine, il suo libro mette i puntini sulle “i”. Non ha un libro uno che manchi di stigma Sdg (il logo degli obiettivi di sviluppo sostenibile individuati dall’Onu). Il testo ripete vari mantra sulla carta riciclata, gli inchiostri atossici, i cicli naturali rispettati per produrre l’eserciziario. La stessa bambina, racconta il padre, non vede i documentari che vedeva lui. Niente predatori di antilopi. Lia vede Our Planet su Netflix, la docuserie dove sinuosi felini sono rimpiazzati da trichechi e orsi bianchi. Bestie polari e non solo. Sempre e comunque morenti, soffocate dall’afa o cascanti da promontori. In classe parlano spesso di calotte liquefatte. La fine dei giorni è vicina… E grazie che se hai sette anni l’ansia fermenta.

