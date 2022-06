Dal figlio di Musk a quella di J.Lo. Cambi di genere e pronomi neutri, che progresso!

Un tempo, per non avere più nulla a che fare con suo padre, uno si limitava a cambiare cognome

Vedete il progresso? Un tempo, per non avere più nulla a che fare con suo padre, uno si limitava a cambiare cognome. Oggi il figlio di Elon Musk, che come molti di noi non vuole avere più nulla a che fare con suo padre, oltre al cognome cambia nome e genere. E così Musk junior, freschissimo maggiorenne, non solo prenderà il cognome materno ma dichiarerà di essere una ragazza, facendosi chiamare Vivian.

Ma il progresso è inesorabile e già all’orizzonte si intravede un ulteriore traguardo. Ieri Jennifer Lopez, introducendo la figlia quattordicenne durante un concerto, l’ha presentata dandole del loro come nemmeno alla corte di Luigi XVI. È noto infatti che nella neolingua inglese they è il pronome di chi non vuol farsi identificare in nessun genere. E quindi loro sono bravissimi, loro mi rendono felici, loro duetteranno con me sul palco. Vedete il progresso? Fra quattro anni, quando anche lei sarà maggiorenne, e magari non vorrà avere più nulla a che fare con sua madre, alla figlia di Jennifer Lopez basterà dichiarare di essere una ragazza, domandando: “Loro chi?”.