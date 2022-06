La sacra famiglia dei piatti rotti

A due a due nella scalata sociale. Nell’ultimo decennio, complici i social network, le coppie hanno scritto pagine e pagine di entusiasmo. Romanzi a due mani che divulgassero un’etica coniugale. Simulacri messi in crisi, fra aprile e giugno, dal processo di Fairfax, dove Amber e Johnny hanno inscenato la bruta realtà. Sempre a due a due. A costo di amarsi e poi diffamarsi. A piedi nudi fra i piatti rotti. E ci volevano giusto due sciroccati per riscoprire una verità. Amber Heard e Johnny Depp ci richiamano alla china infelice dei legami coniugali. Intendiamoci, non è detto e neppure ricorrente che lei ti versi addosso l’alcol o che lui ti raccomandi il rogo. Per carità. Vodka e cocaina sono suppellettili tipicamente hollywoodiane. Ma in sostanza tutto il mondo è paese. Soprattutto all’indomani del fatidico “sì”. Davvero ci volevano loro per smitizzare gli allegri fantasmi social.

