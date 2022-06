Ha perso Amber Heard, non tutte le donne

Gli incalcolabili danni prodotti da “Il racconto dell’ancella” di Margaret Atwood, “The Handmaid’s Tale” nell’adattamento televisivo. Amber Heard ha dichiarato che la sentenza (diffamazione incrociata fra lei e l’ex marito Johnny Depp, sposato nel 2015 e divorziato 15 mesi dopo) rappresenta una sconfitta per le donne, che se osano parlare vengono pubblicamente umiliate e svergognate. E’ difficile mantenere i nervi saldi, se sei appena stata condannata a versare 10 milioni di dollari al tuo ex consorte che ne aveva chiesti 50. Non è di gran consolazione sapere che Mr Depp te ne deve un paio, per decisione dello stesso tribunale (una leggerezza del di lui avvocato, che aveva parlato di prove falsificate).

La linea di sragionamento è purtroppo condivisa. Ha vinto un maschio? Vuol dire che non è stata fatta giustizia verso la donna vittima, a cui viene tolto anche il diritto di lamentarsi. Johnny Depp aveva i social dalla sua, forse aveva scatenato i bot come qualsiasi No vax o complottista filorusso – sono i falsi account che a comando spargono fake news. Ha puntato sulla notorietà conquistata facendo il pirata dei Caraibi, “mentre la mia cliente, vostro onore” – sostiene l’avvocatessa di Amber Heard – “ha portato in tribunale una montagna di prove”. Un dibattimento durato sei settimane (trasmesso in streaming sulla rete Law & Crime, altro che le litigate perbene di “Scene da un matrimonio”, versione Bergman e versione Hagai Levi) e 13 ore in camera di consiglio hanno cancellato i diritti di una biondina maltrattata.



