Johnny Depp e Amber Heard, tra eccessi e pornografia dei sentimenti

Nel 1990 Johnny Depp era Frankenstein. O meglio – incarnato lunare, occhiaie di pece e capelli a sfidare la forza di gravità – interpretava la versione contemporanea di un Frankenstein gotico, romantico e un po’ punk: Edward mani di forbice, forse il miglior film di Tim Burton. C’è una scena stupenda di questo film, quando Kim (Winona Ryder) chiede allo strano amico con le forbici al posto delle mani, l’amico che la sua famiglia ha accolto e amato da subito al di là di ogni pregiudizio, di abbracciarla; e lui con la disperazione negli occhi le risponde di non poterlo fare. Le sue mani sono un pericolo: possono tagliare e ferire, non potranno mai accarezzare. Però possono anche creare bellezza: cespugli come usciti da un bestiario immaginifico, angeli intagliati nel ghiaccio, pettinature come opere d’arte.

