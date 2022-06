Gli esami di maturità consacrano la bella metamorfosi degli studenti

Finisce la notte (lunga cinque anni) prima degli esami. Per i primi quattro i ragazzi sembrano recepire poco o nulla, pensano ad altro, a crescere, a farsi gli amici, a contenere l’esplosione ormonale. Poi all'improvviso, il miracolo

Per lunghi anni si ha l’impressione di parlare ai banchi, ai muri, alle finestre della classe, e che gli studenti siano pressoché irraggiungibili: il professore ci mette tutta la passione che ha dentro, ma prova anche a essere leggero, comunicativo, spiritoso, ad agganciare questioni di secoli e secoli fa ai problemi di oggi, in particolar modo a quelli che crede siano più interessanti per gli adolescenti. Ore e ore a spiegare autori antichi, filosofi complessi, eventi remoti: ma aggiornandoli, tentando di dimostrare quanto siano vibranti e incalzanti anche adesso. Poi alle interrogazioni il povero prof. si rende conto che quasi nulla è transitato, che lo studente ha imparato leggendo sul libro quelle quattro cosette necessarie ad arrivare alla sufficienza e magari anche un pizzico più su, e la sfiducia lo assale.