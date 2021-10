Dal cinema ai libri, il talento resta cristallino: Pietro Castellitto fa ancora centro

Chi troppo e chi niente. Il talento non viene distribuito in parti uguali, nessun aggiustamento né compensazione riuscirà a rimediare. Per fortuna, così abbiamo film belli da vedere e bei libri da leggere. Vero, anche i non talentuosi si danno da fare, ma son fatiche sprecate, come il collezionismo e i modellini di barca costruiti con i fiammiferi: un’occhiata e via, in cerca di cose più interessanti. Pietro Castellitto il talento ce l’ha. È un bravissimo attore, se non andate al cinema lo avete visto nella serie Sky su Francesco Totti, “Speravo de morì prima” (se l’avete scansata “perché non gli somiglia” vi sfugge la differenza tra “recitazione” e “imitazione”). Ha scritto e diretto “I predatori”, uno dei rari film italiani provvisto di cinismo. Quindi si vede senza noia, come il cinema nostrano che fu (da “I mostri” a “C’eravamo tanto amati”, vi parevano gentili con i personaggi?). Se ne sono accorti anche alla Mostra di Venezia e ai David di Donatello, categoria regista esordiente. In “Freaks Out” di Gabriele Mainetti (nelle sale dal 28 ottobre) sarà un giovanotto che comanda gli insetti, al circo.

