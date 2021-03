Fare la parte del capitano

Certi nasi al cinema riempiono lo schermo, raccontano una storia, si possono guardare e riguardare senza noia. Ne possiede uno Owen Wilson, un po’ naturale un po’ avvantaggiato da una rissa e poi da un incidente. Attore abbastanza civettuolo da coprirlo con un cerottone, nel film di Wes Anderson “Il treno per il Darjeeling” (in tono con la testa fasciata). Nello stesso film ammiriamo l’altro grande naso del cinema contemporaneo: Adrien Brody, che in “Summer of Sam” di Spike Lee lo accoppia a una cresta punk, e in “Midnight in Paris” di Woody Allen lo sottolinea con i baffetti di Salvador Dalí.

