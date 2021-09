La Mostra del cinema di Venezia è stata un successo

Tante star sul red carpet, una selezione di film belli, gran folla e green pass per assistere in sicurezza alle proiezioni: l'edizione numero 78 del Festival promossa a pieni voti

Settecentosessantanove proiezioni totali, 369 con il tutto esaurito. Ecco perché alla Mostra di Venezia non riuscivamo a prenotare questo o quel film delle sezioni collaterali. Bisognava organizzarsi con 72 ore d’anticipo (poi 74, perché non coincidessero con l’inizio degli altri film: il festivaliero non si ferma davanti a nulla, smanetta al buio con il cellulare, pur di aggiudicarsi il titolo desiderato. Da non credere: alle sei e mezzo del mattino già il sistema di prenotazioni diceva “sei in coda”, con l’omino animato che si avvicinava al biglietto agognato.