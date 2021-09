L'America Latina dei fratelli D'Innocenzo è ovunque

Il film "più dolce" dei due registi si muove tra paludi e tanta umidità. Al centro, una vita di successo che all'improvviso non funziona più. "Non abbiamo messaggi, i film si fanno per indagare. Interrogarci su noi stessi è la missione più preziosa che il cinema ci permette"

Quando si guarda un film di Fabio e Damiano D’Innocenzo come quando si leggono le loro poesie, chi lo fa resta sempre rapito da emozioni altalenanti che attraggono, respingono, disturbano persino; un universo a suo modo unico in cui potersi perdere, non può essere che essere un piacere. Quello che mostrano, è un’umanità in caduta libera dotata di un umorismo che solo in apparenza sembra esprimere una critica sociale. Perché loro, come ci hanno detto tutte le volte che li abbiamo incontrati – nel 2018, ai tempi del loro primo film, “La terra dell’abbastanza” e poi a Berlino, due anni dopo, quando vinsero l’Orso d’Argento per la Migliore Sceneggiatura con “Favolacce” – non hanno alcun messaggio.