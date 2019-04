I gemelli del copione

Scrivono a mano su un quadernone Pigna e disegnano in continuazione i Fratelli D’Innocenzo, l’ultima sorpresa del cinema italiano: “Disegnare è la distrazione più bella che c’è: è come fuma’, solo che noi non fumiamo”. Collaboratori di Matteo Garrone alla sceneggiatura di “Dogman”, poeti in proprio, lanciati da Elisabetta Sgarbi con “Mia madre è un’arma”, hanno vinto il Nastro d’argento per l’esordio come registi e sceneggiatori di “La terra dell’abbastanza”, un film perfetto e di rara intensità sull’amicizia fatale tra...

