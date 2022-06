Come è nata la lingua della guerra che racconta la nuova Russia. Parla la scrittrice Marina Višneveckaja

L'autrice e sceneggiatrice di Kharkiv dice di essere sovietica ovvero "della comunità russa in ucraina": dal 2011 lavora al dizionario dei cambiamenti che intende analizzare come la lingua cambia nel tempo e a seconda degli svolgimenti socio-politici. Quest'anno la sezione speciale sarà sulla guerra

Tra gli effetti della guerra ce ne è uno che lavora in modo sottile e lento, intaccando gradualmente qualcosa che è alla base dell’identità e della possibilità di esprimersi di un popolo: la lingua. Questo è ciò che sta accadendo in Russia, dove a causa dell’aggressione all’Ucraina ci sono parole che stanno scomparendo e altre che, in disuso da anni, sono tornate con significati nuovi. Poi ci sono i neologismi, necessari a comunicare (o nascondere) nuove realtà. In più si diffonde l’uso della cosiddetta lingua di Esopo, con la quale le cose vengono solo accennate, sfumate, ma sono ben comprese da chi “parla la stessa lingua”. E infine c’è la lingua del silenzio, che non sono in pochi a scegliere.