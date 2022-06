Parlamentari semianalfabeti? Chiudono le librerie attorno a Camera e Senato. Indagine

La Herder, così come la Arion o la Rossetti, non esistono più. Ora è il turno della Feltrinelli in galleria Alberto Sordi. Chi volesse cercare una libreria nel centro di Roma farebbe meno fatica a trovare un cinghiale

Il marziano che volesse fissare la punta del compasso nell’esatto centro del centro della città, e da lì tracciare un cerchio, dovrebbe divaricare i puntali al massimo per trovare una libreria. Perché anche la Feltrinelli in via del Corso, nella Galleria Alberto Sordi, va spegnendosi. Gli imminenti lavori di ristrutturazione segnano quasi certamente un fatale giro di boa, e i dipendenti – stante la chiusura – verranno riassorbiti in nuovi punti vendita. Probabilmente a Monteverde o forse a Centocelle, là dove al crescere del numero dei residenti i prezzi degli affitti si abbassano. Ma forse quest’ennesima libreria a rischio chiusura, a un passo dal Parlamento, nella città dove oggi pascolano i cinghiali, è ben più di un segnale.