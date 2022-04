Riordinare una libreria eliminando quello che non ci sta più

Ci si accorge sempre troppo tardi di avere troppi libri in casa, specialmente quando, anziché catalogarli come fanno le persone previdenti, ci si è malauguratamente limitati a ordinarli nel tempo secondo criteri più o meno raffazzonati. All’inizio l’idea di collocarli per argomento o per autore sembra funzionare. Man mano che si accumulano è persino divertente spostarli in continuazione, vuoi perché magari riteniamo che quell’autore sta meglio vicino al talaltro che vicino a quello dove l’avevamo precedentemente collocato, vuoi perché quell’argomento è ormai diventato talmente ampio che è meglio suddividerlo in diversi sottoargomenti, vuoi perché a un certo punto riteniamo di privilegiare la collana a cui certi libri appartengono. Criteri vaghi e raffazzonati, dicevo. Del resto ogni volta che prendiamo un libro per spostarlo da un’altra parte ci rendiamo conto che potremmo collocarlo benissimo anche da un’altra parte ancora. Persino affidarsi al colore della copertina può costituire a volte un buon criterio di collocazione. Così, mentre lentamente ci muoviamo tra le stanze di casa per sistemare il nostro libro nel posto prescelto, ci capita di risfogliarlo, di ripensare alla prima volta che l’abbiamo letto, di rileggere qua e là le glosse a penna con le quali ne abbiamo imbrattato le pagine, comparando magari la fatica e la passione di ieri col trastullio di oggi. In effetti certe operazioni si fanno quasi sempre dopo cena, giusto per non stare semiaddormentati davanti alla televisione come gli altri componenti della famiglia e darsi in questo modo un contegno: una sorta di ritirata in altre stanze, un farsi invisibili, che produce un senso di fondamentale inutilità e una sottile sensazione di piacere.

