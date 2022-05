Kundera ci ricorda che stiamo sprecando anche il Ventunesimo secolo

“Moriremo per l’Ungheria e per l’Europa”. Era il settembre del 1956 e questa fu la frase finale del messaggio che il direttore dell’agenzia di stampa ungherese trasmise via telex poco prima che il suo ufficio venisse spianato dall’artiglieria. In quelle ore Budapest si trovava ad affrontare una violenta offensiva militare scatenata dalla Russia e quel messaggio diceva una cosa chiarissima: in Ungheria non era solo l’Ungheria, ma tutta l’Europa a essere attaccata e presa di mira. Ricorda qualcosa?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE