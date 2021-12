“La cosa buffa” è che Antonio è tenuto in ostaggio dai suoi stessi pensieri

Ottocentonovantamila lire e una ragazza tutta per sé: ecco quel che immaginava il giovane Antonio. Quei soldi glieli aveva lasciati in eredità un nonno e lui li giudicava funzionali alla possibilità amorosa, non avendo mai avuto una ragazza e attribuendo l’inconveniente “più che altro a scarsezza di denaro”. La ragazza, invece, gliela serve il destino al Caffé alle Zattere e si chiama Maria: universitaria, padre nelle Forniture Marittime, madre presidentessa di un comitato benefico di lustro, entra in scena con un cappello bianco a tesa larga, una spolverata di lentiggini, un dente storto. Fascinosa ma non bellissima, “se non altro non aveva le gambe a bottiglia”. In quello stesso bar, nelle prime righe del romanzo, Antonio filosofeggia e ripercorre a ritroso la sua esperienza sentimentale, che proprio con Maria comincia – “una delle più insolite e lacrimevoli storie” – e con la più smaliziata Marica va a finire.

