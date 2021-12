Un mistero avvolge da trent'anni la morte di Robert Maxwell, editore ebreo

Lady Ghislaine: aveva chiamato così il suo yacht, dal nome dell’ultima figlia. Un appellativo germanico che a Robert Maxwell ricordava la lingua parlata da bambino, perché in famiglia si comunicava solo in yiddish. La radice è Gislin, reso in latino medievale come Gislenus e viene da gisil interpretabile come “pegno”, “ostaggio”, ma anche come “freccia”. In italiano la variante femminile è tradotta in Gisella.

Quando il padre, nel novembre 1991, muore in circostanze misteriose, Ghislaine aveva trent’anni. Una donna giovane, attraente, viziata, cresciuta accanto a un trono di carta che rischiava già di bruciare. Capitan Bob, il nomignolo affibbiatogli dal giornale satirico Private Eye, non era solo il ricco magnate dei media britannici che duellava con Rupert Murdoch, lui laburista militante ed ex deputato, l’altro inguaribilmente conservatore. La sua vita tumultuosa, infatti, sembra uscita dal racconto di John le Carré.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE