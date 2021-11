“Un ebreo su quattro pensa di lasciare l'Europa”, dice un sondaggio

Un sondaggio dell’American Jewish Joint Distribution Committee tra i leader delle comunità ebraiche in Europa ha rilevato che il 23 per cento sta pensando di emigrare. Più di due terzi degli intervistati hanno affermato di aspettarsi un aumento dell’antisemitismo in Europa nel prossimo decennio e il 22 per cento degli intervistati ha affermato di non sentirsi al sicuro nelle proprie città, rispetto al 7 per cento del 2008. C’è il rabbino capo olandese, Benjamin Jacobs: “Dobbiamo andarcene in Israele”. Cinque dei suoi figli lo hanno già fatto. E quando andrà in pensione, li seguirà anche lui. Il rabbino capo della Catalogna, Meir Bar-Henha, ha espresso lo stesso desiderio: “Gli ebrei non saranno qui in modo permanente. Dico da tempo ai membri della mia congregazione: non pensate che staremo qui per sempre. E li incoraggio a tornare e comprare proprietà in Israele. Questo posto è perduto. Non rifate l’errore degli ebrei dell’Algeria, del Venezuela. Meglio andarsene via subito prima che sia troppo tardi”.

