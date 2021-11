Ma come ha fatto Israele a non capire che bastava l'omeopatia?

Ci vuole quella per neutralizzare Hamas e Hezbollah, e invece insistono con l'aggressività vaccinale e Iron Dome

Hanno trasformato il deserto in giardini, dispongono di università tra le migliori al mondo, hanno creato lavoro e benessere pur fronteggiando, ragioni o errori a parte, una condizione abbastanza tremenda; sono all’avanguardia su ogni aspetto delle nuove tecnologie, della ricerca, hanno ospedali invidiabili, un’organizzazione di prim’ordine, servizi segreti leggendari, hanno concesso residenza e cittadinanza a quasi due milioni di arabi che non se ne andrebbero nemmeno con l’orchestra; sono stati i primi, gli israeliani, a vaccinare una, due, tre volte, tutta la popolazione, eppure, ma guarda tu il mistero, restano talmente cretini da non capire come Hamas, Hezbollah e Fplp (con relative ong euro-umanitarie) siano neutralizzabili buttando nel cesso l’aggressività parasionista dei vaccini insieme al maledetto muro, o ancor peggio all’Iron Dome, per darci dentro invece con l’omeopatia.