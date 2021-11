L'università inglese dove Israele è trattato da criminale di guerra

Così alla London School of Economics si arriva a esfiltrare l’ambasciatore dello stato ebraico. Professori aggrediti, mappe senza Israele e mega donazioni dei paesi arabi

La London School of Economics è stata teatro due sere fa di una scena che ha rasentato il linciaggio. L’ambasciatrice d’Israele nel Regno Unito, Tzipi Hotovely, stava tenendo una conferenza dal titolo “Una nuova èra per il medio oriente”, quando un gruppo di manifestanti l’ha aggredita mentre usciva dal palazzo dell’università, scortata verso la sua auto dalle guardie del corpo. Una vera e propria esfiltrazione. Come ha fatto la 49esima miglior università al mondo, secondo tutti gli indici accademici, ad arrivare a tanto? Negli anni è stata massicciamente finanziata dai peggiori regimi arabi.