“La cancel culture non è una moda, ma una rivoluzione”

“La cancel culture non esiste”. “Il woke è uno spauracchio della destra reazionaria”. È il refrain progressista per liquidare i colpi assestati da un nuovo movimento internazionale alla cultura occidentale. “Vorrebbero imporci un sistema concettuale che considerano così ovvio da costituire, ai loro occhi, l’unica griglia di lettura possibile di qualsiasi conflitto sociale. E’ la Grande rivoluzione culturale americana e un’intensa battaglia intellettuale appena iniziata”. A raccontarla ci pensa uno studioso francese, Brice Couturier, già autore di un libro su Macron. Il suo “Ok millennials”, uscito in Francia per le edizioni dell’Observatoire, riguarda soprattutto il mondo anglosassone, perché è dagli Stati Uniti che questa ideologia sta divampando. “Ma il fuoco che comincia dalle università di Evergreen o Berkeley, piuttosto che da Pechino, Cuba, Mosca… o Berlino, come in passato, plasma lo spirito di tutta una generazione”. E diventa una rivoluzione culturale. “Un rovesciamento a testa in giù di tutto ciò che ha fatto la cultura dell’occidente democratico e liberale”. E’ iniziata con una “decostruzione” accademica di tutte le idee accettate e delle istituzioni stabilite, che “sono state descritte come ‘costruzioni sociali’, arbitrarie e destinate esclusivamente a rafforzare il potere degli uomini bianchi, borghesi ed eterosessuali”. L’universalismo è denunciato come un mito. La razionalità come una manipolazione al servizio del colonialismo. L’oggettività come un’illusione razzista.

