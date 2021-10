L'enormità delle parole pronunciate da Vladimir Putin sulla cancel culture

Tra le mie specialità non c’è il moralismo, quindi se è diventato molto ricco o si tratta molto bene buon per lui, visto che ha fatto qualcosa di importante dando corpo a una classe media e ordine a una nazione sconvolta dalla rivoluzione antisovietica e dal suo esito oligarchico. Vladimir Putin è certamente il simbolo di un metodo di governo che purtroppo piace perché è pessimo, procede al netto risparmio delle libertà politiche e civili, limita fino a soffocarla la libera espressione della stampa e della società, offende in modo scabroso i diritti con un uso obliquo della forza, ribadisce e amplifica perfino i tratti di conformismo e sottomissione dell’homo sovieticus. Detto questo di un avversario molto speciale, pronto a darci il gas di cui abbiamo bisogno, esigente nelle contropartite, espansionista nel suo raggio di interessi euroasiatici e impiccione nella guerriglia cibernetica eccetera (un eccetera gigantesco e molesto), detto questo occorre osservare che è un ideologo per niente sprovveduto.

