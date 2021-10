Il caso di Kathleen Stock, costretta alle dimissioni per aver criticato la gender theory

A darne annuncio è stata la stessa istituzione accademica in un comunicato ufficiale, poi rilanciato via Twitter dalla protagonista della vicenda. Kathleen Stock, docente di filosofia dell’università del Sussex, in Gran Bretagna, da settimane al centro di una violenta campagna a favore del suo licenziamento organizzata da associazioni pro lgbt, è stata costretta a rassegnare le proprie dimissioni. La causa? Le sue posizioni contrarie alla prevalenza dell’identità di genere sul sesso biologico a livello politico e sociale, accusate di “transfobia”.

