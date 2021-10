A lezione con le guardie del corpo

"Ho smesso di partecipare alle conferenze di Filosofia perché non riesco a fare fronte all’ostracismo. Vado in giro all’Università del Sussex con un senso di paura. Sono rimasta scioccata quando il responsabile della sicurezza del campus mi ha messo uno spioncino nella porta. Quando, in una sessione di laurea, sono stata presa da parte dalla sicurezza e mi è stato detto il modo più rapido per scendere dal palco in caso di minacce, non ero più scioccata. Ormai avevo fatto esperienza. Quasi ogni settimana ricevo mail da accademici spaventati per ciò che sta accadendo, ma che non si sentono in grado di denunciare. Questa sorta di soppressione colpisce tutti, non solo coloro che lavorano nelle università. C’è un costo evidente che la democrazia deve pagare”.

