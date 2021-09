Quelle femministe che su gender e sesso stanno con Papa Ratzinger

“La libertà consiste nella libertà di dire che due più due fa quattro. Se è concessa questa libertà, ne seguono tutte le altre”. Questa frase di George Orwell campeggia in esergo a “Trans”, il libro della editor dell’Economist Helen Joyce. Dopo la pubblicazione, Joyce afferma di essere stata boicottata dalla Bbc e dalle altre tv e che la catena di librerie Waterstones sta facendo di tutto per non venderlo. Nel libro, Joyce racconta come l’ideologia transgender stia cercando di “soppiantare la biologia” e che il movimento è l’equivalente di una “nuova religione di stato, completa di leggi sulla blasfemia”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE