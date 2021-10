“Cari scrittori, noi israeliani non ci suicideremo per farvi contenti”

Intervista al giornalista israeliano Ben-Dror Yemini sul caso della scrittrice irlandese Sally Rooney, che non vuole essere tradotta in Israele

“Hanno mai boicottato la Cina? Perché boicottano solo un paese, l’unico stato ebraico al mondo?”. Ben-Dror Yemini, giornalista di punta del principale quotidiano israeliano Yedioth Ahronoth, è orripilato dall’ipocrisia del ceto letterario che decide di non farsi tradurre in Israele. L’ultimo caso, il primo di una lunga serie, quello di Sally Rooney, romanziera irlandese best seller nel mondo anglosassone, che ha chiesto che il suo ultimo libro, “Beautiful World. Where are you”, non uscisse nello stato ebraico.