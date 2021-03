Le grandi lezioni di Nabokov contro le guide turistiche del conformismo

“Davvero: di tutti i personaggi creati da un grande artista, i migliori sono i suoi lettori”. All’uscita del precedente volume Adelphi sulle lezioni americane di Nabokov, dedicate alla letteratura inglese, francese e tedesca, proprio sul Foglio avevo affermato che semplicemente percorrerlo suscitava un respiro di sollievo, come quando in mezzo a una cacofonia di suoni banali s’incappa in una nota limpida cui aggrapparsi, un refrigerio che costituisce pure uno strumento di resistenza mentale. Anche questo volume (a cura di Cinzia De Lotto e Susanna Zinato) dedicato al breve incandescente miracolo della letteratura russa ottocentesca – la quale, è già stato notato, inizia quasi allegoricamente con Le Anime Morte e termina con Resurrezione – tra i suoi tanti pregi comprende quello di essere uno dei migliori manuali di scrittura che conosca, ben oltre tante pretese trattazioni teoriche, proprio perché ausculta con la sensibilità di un narratore di genio le correnti carsiche che percorrono la vita stessa dei libri, persino nelle idiosincrasie di Nabokov stesso.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni