Usare bene zoom

Diciamo: un comico intervista un politico. Non in Italia, questo è sicuro: le due categorie ormai si distinguono a fatica. Precisiamo: una comica intervista una politica. Neanche questo potrebbe accadere in Italia, le politiche di successo sono poche e neanche le attrici comiche abbondano. Quanto a distinguerle una dall’altra, provate a districarvi tra il ministro dell’istruzione Lucia Azzolina e Sabina Guzzanti (“abbiamo creato un software per calcolare quanti metri quadrati ci sono in un’aula” sarebbe in effetti una pensata da...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.