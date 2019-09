Rocky al Tridente

Alla fine, anche i romani che sembrano sempre in vacanza tutto l’anno, sono tornati in questa città che non abbandona mai le sue “certezze”. Buche, traffico, immondizia, gabbiani assassini, cinghiali, giardini con erba trasformata in paglia (che maghi!), metro chiuse e gente abile in un solo sport: il salto in lungo sopra i tornelli della metro tra altri rifiuti e polvere. Quella che troviamo a Casa Vuota, lo spazio espositivo di Francesco Paolo Del Re e Sabino de Nichilo al Quadraro è già nel nome della mostra da non perdere di Damiano Azzizia, una poetica innamorata delle minuzie che lì – in quelle stanze – non conosce crisi. E’ una crisi di matrimoni quella che attraversano invece i tre protagonisti di “Gelosia”, il nuovo romanzo di Camilla Baresani pubblicato da La Nave di Teseo. Alla presentazione sulla terrazza della Feltrinelli Red non c’era uno spazio libero a sedere e per salutarla è stato tutto un muoversi tra destra e sinistra che manco a Montecitorio. Baci e abbracci ad Alda D’Eusanio (più in forma che mai) e a Francesca Reggiani; cin cin al vino rosso col conte enologo Gelasio Gaetani d’Aragona, confronti sui film più belli visti a Venezia con Cecilia Valmarana di Rai Movie – un canale da salvare – e tanti complimenti a Claudia Gerini per il suo vestito bianco a pois neri dai presenti, tutti “Carissimi”, che poi è anche il titolo del libro di Letizia Muratori, abile nel distrarci grazie ai suoi stivali pitonati. Meno entusiasmante l’arrivo di Sylvester Stallone che da Giolitti assaggia un gelato dicendo che è quello il segreto della sua forza. (Uao). Meglio distrarsi e ballare a Trastevere, a Borgo Ripa con Emma e i neo sposi Carolina Crescentini e Motta, ancora sotto hangover. Per chi può scappare nel week end, a Carloforte, c’è il festival Creuza de Ma’di Gianfranco Cabiddu che per la sua 13esima edizione avrà Michele Riondino, Igort, Angela Fontana e Neri Marcorè. Il divertimento tra musica e cinema è assicurato.