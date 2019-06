Cinque stelle di La7

Pensavamo fosse Piazza di Siena invece era Tor di Valle. Sulla via Ostiense, un cavallo corre liberamente, è investito da una motociclista, si salva, ma l’uomo muore. Magie Capitali, cui si aggiunge anche la metro A… Ci riprendiamo con uno champagne ghiacciato ai Parioli, tra alberi di Natale in terrazzo pieni di finte aragoste al posto di palline. L’idea è di Antonella Rodriguez Boccanelli che con il suo comitato, presieduto da Maria Teresa Venturini Fendi, ha organizzato il McKim Medal Gala a Villa Aurelia per finanziare le iniziative dell’American Academy. Raoul Bova e Margherita Buy non si muovono dal tavolo di Armani; il designer Job Smeets e Rebecca Sharkey, entrambi in abiti femminili di Viktor&Rolf, sono i più originali, Stefano e Adriana Seletti i più cool; Maurizio Cattelan balla, Diana Picasso e Elisabeth von Thurn und Taxis non mangiano nada e Paride Vitale veste Prada. Alain Elkann non perde di vista la sua Osanna Rebecchini, mentre sua figlia Ginevra si fa selfie con Louis Garrel. Con lei e Paola Turci andiamo all’ambasciata svizzera per il cocktail per il 72esimo Festival di Locarno dove presenterà “Magari”, il suo primo film con Scamarcio e la Rohrwacher. Alla Galleria Mucciaccia, David Lachapelle si fa foto con tutti, anche con la Boschi. Da Paola, alla Barchetta, zona Prati, ci sono Della Valle, Mentana e Paragaone seduti davanti ad Anna Maria Bernini e Stefania Craxi. E’ tornato il Rome Chamber Music Festival a Palazzo Barberini, al Quirinale c’è il doc Ladri di bellezza by Petrolio e sabato a Cinecittà, arriva il Circoloco, ma se a Ibiza inizia al mattino, da noi la sera. Per orientarsi, a Torpigna c’è il Palo delle Vicinanze, ma a Nico Vascellari basta la t-shirt Resist/Sister e il mantra: “In dark times we must dream with open eyes”.