L'ottobre radioso del cinema italiano

Per migliorare o eliminare tutte le cose che non vanno in questa città avremmo bisogno di una lampada di Aladino. Non esiste, ma una finta la troviamo al Teatro Merulana alla prima del musical “geniale” molto apprezzato dalla Cuccarini, Brachetti, Lella (Bertinotti) e Alda (D’Eusanio), spaventati/ innamorati del cattivo Jafar. Pacare, cioè calmare, per non polarizzare troppo l’attenzione sarebbe la regola, ma quelle parole tra virgolette – tra le oltre tremila da salvare stando al nuovo Zingarelli – qui a...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.