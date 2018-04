Lo scorno degli intellettuali

La Lega non si è mai posta il problema della cultura. Il M5s, passata la sbornia iniziale per Dario Fo, viaggia ormai su altri binari I moderati in Italia sono allo sbando. Non s’intravede una rotta, una guida, un partito che li rappresenti, qualcuno che sappia ascoltare il loro grido di dolore. Eppure c’è chi sta peggio. Dalle elezioni escono vincitori due partiti che più di altri in questi anni hanno ostentato un netto, vigoroso disprezzo per gli intellettuali. Cosa...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.