Il giustizialismo uccide ancora. Indagine sul suicidio di Loris Borghi

Loris Borghi si è congedato dal mondo all’età di 69 anni, dopo una vita dominata, per sua stessa ammissione, da un unico grande amore, l’Università. “Anto, io sto per uccidermi. Prendi le chiavi di casa, troverai un foglio sul tavolo. E’ l’ultimo favore che ti chiedo”. Lo scorso 14 marzo alle ore quindici e diciannove minuti l’ex rettore dell’ateneo di Parma invia un messaggio ad Antonio Nouvenne, suo amico e braccio destro da oltre quindici anni. “Ho capito che non...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.