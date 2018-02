Il signore dei Klimt

E’ alto, ha un doppiopetto scuro, camicia bianca, spilletta con la bandiera americana, gemelli d’oro e lacca nera probabilmente inestimabili: calzini corti con dei fagiani. E’ a Roma per parlare alla conferenza dell’Osce sull’antisemitismo, plana col suo aereo privato con tre persone di scorta e un ufficio stampa: come un capo di Stato. Ha visto il Papa, Alfano, qualche segreto potente. Ha trovato il tempo di fare un giro dalla regina degli antiquari Alessandra Di Castro (gli antiquari lo aspettano come...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.