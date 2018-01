Dimenticare Versace

Che estate, il 1997. Forse l’ultima grande annata di delitti e morte di celebrity pre-iPhone, in analogico, da guardare tutti insieme ai telegiornali alla stessa ora in tv non smart. E materiale per complotti, documentari, film e fiction e docudrama per decenni successivi. Se Diana, che morì il 31 di agosto, ha già prodotto ingenti indotti e fatturati, adesso tocca a Gianni Versace, che perì due mesi prima, il 15 luglio, e ha anche lui finalmente la sua serie. ...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.