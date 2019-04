L’introvabile Mifsud? Nascosto a Roma

Roma. L’indagine sul Russiagate è chiusa, ma il Russiagate non è finito. Anche se le conclusioni dell’indagine del procuratore speciale Mueller dicono che non c’è stata collusione tra la Russia e Donald Trump, sono in tanti a volerci vedere chiaro. Da un lato c’è chi attende la pubblicazione del rapporto Mueller (che dovrebbe avvenire oggi) per conoscere ulteriori dettagli sulle interferenze dei russi nella campagna elettorale americana, dall’altra il presidente Trump chiede di “indagare gli investigatori” (che avrebbero ordito un...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.