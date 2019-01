L'arresto di Benalla, ex collaboratore di Macron

In Italia

Il Consiglio dei ministri approva quota 100 e reddito di cittadinanza. Il vicepremier Luigi Di Maio: “Oggi nasce un nuovo welfare state. Il contratto si può realizzare, ad aprile i primi assegni”. Il vicepremier Matteo Salvini: “Dedico il decreto a Monti e alla Fornero. Se avanzano soldi, tagliamo le tasse”. Il premier Conte: “Non è tempo di parlare di manovra correttiva”.

La Lega vota contro e il M5s si astiene sulla sospensione dei fondi europei per chi vìola lo stato di diritto. Il testo è stato approvato a Strasburgo.

Berlusconi si candida alle europee. “Porterò la mia voce in un’Europa che va cambiata. I grillini sono come i comunisti nel 1994”, ha detto l’ex premier.

Il Papa difende i migranti. “Arricchiscono le nostre comunità, non devono perdere la speranza”. Lo si legge in un estratto di un volume sulle migrazioni pubblicato dal Vaticano.

Borsa di Milano. FtseMib -0,04 per cento. Differenziale Btp-Bund a 252 punti. L’euro chiude in ribasso a 1,13 sul dollaro.

Nel mondo

Il voto per il piano B di Theresa May è il 29 gennaio. La premier britannica è impegnata in questi giorni in negoziati con i partiti per uscire dall’impasse sulla Brexit. I lib-dem hanno annunciato che non sosterranno il Labour in eventuali nuovi voti di sfiducia contro May.

La Francia ha approntato un piano da 50 milioni di euro in caso di una Brexit senza accordo. Saranno assunte 600 persone.

Trump ha “posticipato” un viaggio di Nancy Pelosi, un giorno dopo la richiesta della leader democratica di posticipare lo stato dell’Unione per shutdown.

La Germania valuta il bando a Huawei dalla fornitura di infrastrutture di telecomunicazione, secondo i media tedeschi.

Benalla arrestato per falso. L’ex collaboratore di Emmanuel Macron avrebbe usato passaporti diplomatici illegalmente.

9 poliziotti morti in un attacco a Bogotá. Un’autobomba è stata fatta esplodere in un’accademia della polizia. 10 feriti.